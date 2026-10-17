En diálogo con La Opinión Austral, la conductora de Todo Cocinado, por Canal 9, destacó la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026 y elogió la organización de APTRA. “Hoy todos se dieron cuenta de que hace las cosas bien, serias”, afirmó durante la ceremonia.
Además, Rocío Marengo compartió su felicidad por la maternidad y su presente en la televisión: “Me gusta esta versión mía como mamá y tengo el mejor hijo del mundo”.
La Opinión Austral realizó una cobertura especial de la ceremonia, con la presencia de los cronistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse para acercar todos los detalles de una noche dedicada a reconocer a las figuras de la música.
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