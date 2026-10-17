Rocío Marengo en los Martín Fierro de la Música: “Aptra es una institución enorme”

En diálogo con La Opinión Austral, la conductora de Todo Cocinado, por Canal 9, destacó la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026 y elogió la organización de APTRA. “Hoy todos se dieron cuenta de que hace las cosas bien, serias”, afirmó durante la ceremonia.

Además, Rocío Marengo compartió su felicidad por la maternidad y su presente en la televisión: “Me gusta esta versión mía como mamá y tengo el mejor hijo del mundo”.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial de la ceremonia, con la presencia de los cronistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse para acercar todos los detalles de una noche dedicada a reconocer a las figuras de la música.