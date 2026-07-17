Rocío Romero, la española que alienta por Argentina: una final con el corazón dividido

Desde La Coruña, en Galicia, Rocío Romero Otero habló con LU12 AM680 en la previa de la final entre la Selección Argentina y España y contó cómo se vive la expectativa por el partido del otro lado del Atlántico.

Durante la entrevista compartió sus sentimientos divididos entre dos pasiones y describió el clima que se vive en una región donde la presencia argentina es muy fuerte y los vínculos entre ambos países forman parte de la vida cotidiana.

La charla también abordó la relación de Galicia con Argentina, el cariño que existe por Lionel Messi y las distintas opciones para seguir la final: desde una peña argentina hasta una pantalla gigante junto a los españoles.