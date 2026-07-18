Rocío Romero Otero, la española que alienta por Argentina

En la previa de la gran final entre la Selección Argentina y España, desde LU12 AM680 hablamos con Rocío Romero Otero ciudadana española quien nos atendio desde La Coruña, Galicia, y contó cómo se vive el partido del otro lado del Atlántico. Entre la expectativa por el duelo entre la campeona del mundo y la campeona de Europa, la fuerte presencia argentina en Galicia y sus propios sentimientos divididos, Rocío compartió una mirada atravesada por el fútbol, la identidad y los vínculos entre ambos países.Además, la charla recorrió la relación de Galicia con Argentina, el cariño que existe por Lionel Messi y la posibilidad de vivir el partido en una peña argentina o junto a los españoles en una pantalla gigante.