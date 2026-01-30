Rompió el vidrio, sacó un maniquí y le robó la remera en Caleta olivia

Un hombre rompió el ventanal del comercio “Estilo Urbano” y robó una remera durante la madrugada del viernes 30 de enero. El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

En el video se observa al ladrón escapando con una remera blanca en la mano, luego de arrancarla de un maniquí que quedó tirado en la vereda. El sujeto fue detenido a una cuadra del lugar.

Gabriel, propietario del local, confirmó a La Opinión Austral que ya realizaron la denuncia en la Comisaría Primera y señaló que se trata del tercer robo en dos años.

En 2025 el comercio ya había sufrido dos hechos similares, con rotura de cristales y sustracción de remeras. En esta oportunidad, los daños afectaron el ventanal más grande, lo que implicó un nuevo gasto en reparaciones.