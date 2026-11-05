Ronnie Wood en Argentina: música, anécdota y un divertido recuerdo de Maradona

El guitarrista de The Rolling Stones visitó el programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, durante su estadía en Buenos Aires para brindar una serie de conciertos.

Durante la entrevista, Wood sorprendió al lucirse con la armónica y la guitarra, y compartió anécdotas de su amistad con Diego Maradona.

“Maradona y yo éramos amigos. Solíamos salir de fiesta, y él me llamaba Diego, y yo lo llamaba Ronald”, contó entre risas.

Al recordar cómo se comunicaban, teniendo en cuenta que el Diez no hablaba inglés, el músico respondió: “A través de la música”.

También habló de Lionel Messi y destacó su talento: “Me encanta ver a un artista, y él es un artista”, expresó.