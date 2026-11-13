Roxana Reyes anticipó su proyecto para Santa Cruz y habló de su intención de ser gobernadora

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La exdiputada nacional y referente de la UCR, Roxana Reyes, habló con LU12 AM680 sobre su intención de gobernar Santa Cruz en 2027.

Cuestionó la gestión de Claudio Vidal, reclamó definiciones sobre la ley electoral y explicó cómo trabaja en la elaboración de planes de gobierno a través de una fundación. También se refirió a las PASO, la Boleta Única, la Ficha Limpia, los posibles acuerdos con La Libertad Avanza y la situación económica nacional.