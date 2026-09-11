Rubén Fernández anunció un proyecto de ley provincial de salud mental

Entrevista en Radio LU12 con Rubén Fernández, secretario de Estado de Políticas de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz, sobre el marco del “Septiembre Amarillo” y la prevención del suicidio. Durante la charla, Fernández abordó la evolución de las estadísticas provinciales: “Recordemos que en 2009 Santa Cruz estaba en el primer nivel digamos en término de cuestiones de muerte por suicidio. Hoy estamos cuarto en el cuarto lugar”. Asimismo, explicó la complejidad del tema al señalar que “siempre cuando hablamos de suicidio, hablamos de que es un factor multicausal” e hizo referencia a que “uno de los factores fundamentales del índice de suicidio tiene que ver con el factor económico” y las condicionantes ambientales de la región.

En el marco de la entrevista, el funcionario anunció el trabajo sobre un borrador para una ley provincial de salud mental: “Hace tres meses que venimos trabajando y ahora estamos invitando a actores principales (…) nos va a posibilitar seguir garantizando derechos a los ciudadanos de Santa Cruz”. Además, detalló la situación de la atención asistencial en la provincia indicando que “el hospital regional es el lugar de referencia que después hace el nexo con el centro de salud mental” y que la atención de crisis “está integrado dentro del sistema de salud mental”. Por último, adelantó iniciativas de la agenda de derechos humanos articuladas con educación para trabajar ejes pedagógicos como la Noche de los Lápices, memoria, verdad y justicia, la Huelga Patagónica y Malvinas.