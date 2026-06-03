Rumba en Fuera del Aire: Gaby Benítez enseñó pasos básicos de salsa en vivo

Durante una emisión de Fuera del Aire, Gaby Benítez enseñó algunos movimientos básicos de salsa y compartió un momento lleno de música, ritmo y diversión junto a las conductoras.

Entre risas y pasos caribeños, la invitada explicó cómo “invitamos al compañero” en el baile, mientras las participantes intentaban seguir la coreografía para entrar en calor.

El clima distendido dio lugar a bromas sobre la coordinación de las bailarinas y a una reflexión que resumió el espíritu del encuentro: “¿Para qué venimos? Si la vida solo es para bailar”.

Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.

El programa es conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.