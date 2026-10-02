Rumbo a las elecciones: ¿Se acerca un sector del radicalismo a La Libertad Avanza?

Analistas y periodistas debaten las repercusiones políticas tras la difusión de una fotografía en la que se observa a la dirigente radical santacruceña Roxana Reyes junto a la senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

El encuentro se produce a un año de los próximos comicios y genera especulaciones sobre posibles alianzas entre un sector de la Unión Cívica Radical (UCR) y el oficialismo nacional. Tras la reunión, Reyes publicó en sus redes sociales: “Gran encuentro con una amiga, Patricia Bullrich. Coincidimos en la visión de país y en el compromiso inquebrantable de impulsar políticas públicas reales que solucionen los problemas de los argentinos y por supuesto de nuestra provincia de Santa Cruz”. Asimismo, la dirigente agregó: “El camino es con convicción, trabajo y equipo, vamos por más”.

Durante el análisis, se destacó que la imagen refleja la búsqueda de posicionamiento de distintos espacios de la provincia de Santa Cruz de cara al escenario electoral, donde también existen acercamientos de sectores del oficialismo provincial hacia La Libertad Avanza.