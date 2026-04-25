Rumbo al Mundial 2026: Nicolás Boccalón te cuenta todo sobre el nuevo álbum de figuritas

En su columna para el programa, Nicolás Boccalon analizó las novedades que rodearán al próximo álbum de figuritas de Panini para el Mundial 2026.

Existe una gran expectativa por esta edición, ya que podría ser la última vez que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo aparezcan en una colección oficial de la Copa del Mundo.

El álbum contará con tecnología de avanzada, incorporando realidad aumentada en los cromos especiales denominados extra stickers para que los usuarios puedan ver jugadas al escanearlos.

Debido al nuevo formato de 48 selecciones participantes, completar el álbum será un verdadero reto: se estima que contará con un total de 800 figuritas.

Respecto a los costos, si bien el valor internacional se mantendría estable, la logística de distribución y el mercado de reventa siguen siendo las mayores preocupaciones para los coleccionistas locales.

Este momento se vivió en Fuera del Aire, un programa de streaming conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.

El programa se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.