Rumbo al Mundial con Nicolás Boccalón: la cifra millonaria que recibirán las selecciones

España lidera la lista de ligas con más jugadores de la selección argentina con un total de nueve representantes, seguida por Inglaterra con seis, y Francia y Argentina con cuatro cada una.

El 11 de mayo es la fecha límite para presentar la lista preliminar de entre 35 y 55 futbolistas, lo que permite realizar cambios de último momento hasta 24 horas antes del debut.

El 76.º Congreso de la FIFA celebrado en Canadá aprobó un fondo total de 871 millones de dólares a repartir entre las 48 selecciones participantes.

Cada equipo clasificado recibe inicialmente 10 millones de dólares por participar en fase de grupos, mientras que el campeón del torneo se llevará 50 millones de dólares.

Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.

El programa es conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.