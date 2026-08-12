Ruta Nacional 3- advierten por baches y maniobras peligrosas entre Caleta Olivia y Ramón Santos

La Ruta Nacional 3 presenta importantes sectores deteriorados en el tramo comprendido entre Caleta Olivia y Ramón Santos. La corresponsal de La Opinión Austral, Solange Alarcón, recorrió la zona y registró baches profundos, protuberancias y sectores que obligan a los conductores a realizar maniobras para evitar daños y accidentes.

Según explicó Alarcón, algunos baches tienen una profundidad considerable y los conductores deben esquivarlos invadiendo el carril contrario o acercándose peligrosamente a la banquina.

“Es preocupante porque la ruta no está en condiciones”, señaló durante la entrevista.

También advirtió sobre la falta de mantenimiento y señalización. En distintos sectores se observaron elementos de Vialidad, carteles y tachos ubicados a los costados de la ruta, además de basura y ausencia de señalización reflectiva adecuada para circular durante la noche.

La situación genera especial preocupación debido al intenso tránsito que registra este tramo, utilizado diariamente por trabajadores y vehículos que circulan entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia.

Durante la entrevista también se recordó un antecedente judicial relacionado con el deterioro de la Ruta Nacional 3. Una presentación realizada años atrás por un abogado de Caleta Olivia había derivado en una medida judicial que obligó al Estado Nacional a reparar los baches.

Desde la zona se reclama nuevamente el mantenimiento de la ruta y medidas que permitan reducir el riesgo de accidentes para quienes transitan diariamente por este corredor.