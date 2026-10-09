¿Sabotaje o negligencia? Las dudas tras el descarrilamiento del tren de YCRT a 100 km de Turbio

Un tren de YCRT sufrió el descarrilamiento de tres vagones y el vuelco de parte de su carga de 600 toneladas de carbón a 100 kilómetros de Río Turbio, en una zona de difícil acceso y alejada de la ruta. En relación con las causas del hecho, el movilero Matías Fenelli detalló que en el lugar “apareció una herramienta de carácter ferroviario sobre la vía y fue lo que produjo el descarrilamiento de este tren”. Por el incidente, dos ocupantes de la locomotora fueron trasladados a un centro médico, donde se constató que “afortunadamente no sufrieron ninguna herida de gravedad”. Desde la empresa y el gobierno provincial sugieren la hipótesis de una intencionalidad, ya que el personal “siente como que hay un autoboicot contra la empresa” al tratarse de un área rural donde “solo ingresan trabajadores de YCRT o algún pescador”. Asimismo, se precisó que las vías habían sido inspeccionadas “hace 4 o 5 días atrás y estaba todo normal”, por lo que las investigaciones quedaron a cargo de la justicia federal para verificar las causas reales del accidente o si la pieza hallada se desprendió de la propia maquinaria. Debido a los peritajes y a las tareas de reparación de los rieles, “el trabajo de YCRT va a quedar detenido por aproximadamente 15 días”. Por otro lado, en la agenda informativa local se confirmó que los ex Optiones y empleados despedidos de Autofarma mantendrán una reunión en Casa de Gobierno con el jefe de gabinete, Pedro Luxen, con el fin de avanzar en su reubicación laboral. Al respecto, se anticipó que “los cerca de 60 empleados van a ser recibidos esperando definiciones de las tres empresas que van a aglutinar a estos trabajadores”, quienes mantendrán entrevistas con los nuevos licenciatarios para ser redistribuidos en las distintas sucursales de la ciudad.