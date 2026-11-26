Salió 100% compatible y viaja para salvar una vida: la historia de Micaela Pérez

Micaela Pérez es de Río Gallegos y fue confirmada como 100% compatible para donar médula ósea a un paciente en Argentina. En diálogo con La Mañana de LU12, relató su conmovedora historia: cómo decidió inscribirse como donante en el Incucai en 2018, la emoción de recibir el llamado y los detalles de cómo es el procedimiento médico en Buenos Aires.

Micaela es la cuarta persona de Río Gallegos en concretar una donación de médula ósea. Su testimonio derriba mitos sobre la intervención y destaca la importancia vital de sumarse al registro de donantes para salvar vidas.