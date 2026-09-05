Salto en la Patagonia: la población sin cobertura privada trepó al 23,4% según el INDEC

Durante el análisis periodístico del informe difundido por el Instituto Argentina Grande en base a datos del INDEC, se detalló el severo impacto del desempleo y los altos costos de la medicina privada en la región patagónica. En el período analizado entre finales de 2023 y principios de 2026, la proporción de habitantes que depende de forma exclusiva del sistema de salud pública aumentó del 21% al 23,4%, lo que equivale a 29.022 nuevos usuarios en los hospitales provinciales.

En el debate se remarcaron las fuertes disparidades locales, destacando que el aglomerado urbano de Ushuaia y Río Grande encabezó los incrementos a nivel nacional con una suba del 47,1% en la cantidad de personas sin cobertura, impulsado principalmente por el cierre de industrias tecnológicas y la pérdida de puestos de trabajo. También se mencionaron aumentos relevantes en Viedma-Carmen de Patagones y el Gran Rawson.

Por último, se abordó la presión que esta migración ejerce sobre las guardias y los consultorios de la red sanitaria estatal, así como las dificultades económicas de las familias para afrontar las cuotas de las prepagas, optando por aranceles mínimos o la atención gratuita en los centros de salud públicos.