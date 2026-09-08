Samanta Zachrewicz: “Tenemos que entender qué hay debajo del agua para poder cuidarlo”

Samantha Zachrewicz, referente de la Fundación por el Mar, contó el trabajo que realizan para la conservación marina y el cuidado del Mar Argentino, con proyectos en Santa Cruz, Tierra del Fuego y Río Negro.

La organización trabaja especialmente sobre los bosques de algas y busca acercar a la comunidad al ecosistema marino de la Patagonia. “En general miramos la montaña, la estepa, nunca lo que está en el fondo”, señaló.

Durante la Feria del Libro presentaron el corto “Te quiero desde el mar hasta el cielo”, sobre el mar patagónico y su biodiversidad, y el videoclip “Kilómetro Cero”, dedicado a Cabo Vírgenes y al proyecto para poner en valor la pingüinera y el kilómetro cero de la Ruta Nacional.

La agenda continúa con propuestas para las infancias: títeres junto a los animadores Memo y Pipí y, el jueves, una actividad para moldear animales, algas y otros elementos vinculados al universo marino de la Patagonia.