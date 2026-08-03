San Cayetano está en La Opinión Austral: Vení a dejar tus intenciones al Patrono del Trabajo

En la previa de la festividad del 7 de agosto, la imagen de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, permanecerá desde este lunes y hasta el miércoles al mediodía en las instalaciones de La Opinión Austral y LU12 AM680 (Zapiola 25). Los vecinos pueden acercarse para rezar, pedir por trabajo, agradecer las bendiciones recibidas y dejar sus intenciones.

🙏 La imagen fue trasladada por Ester, integrante del Santuario San Cayetano, quien realizó una oración al dejarla en el edificio. Además, destacó que cada vez son más las personas que llegan al santuario para pedir por una oportunidad laboral. Quienes visiten el lugar también podrán llevarse una estampita del santo y compartir un momento de fe antes de su celebración.

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