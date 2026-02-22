San Valentín en “Fuera del Aire”: canciones de amor y desamor que marcaron una época

En el marco de San Valentín, Candela Márquez presentó una columna de opinión con cinco canciones de amor y cinco de desamor, donde repasó la historia detrás de “Día de Enero”, el tema que Shakira escribió y dedicó a Antonio de la Rúa.

La canción se convirtió en uno de los emblemas románticos de la artista colombiana y estuvo inspirada en su relación con el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa.

La columna forma parte de “Fuera del Aire”, la primera propuesta nativa de streaming de La Opinión Austral desde Río Gallegos, con la conducción de Dalma Vidal y Candela Márquez.

El programa se emitirá los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 18:00 y tuvo su estreno oficial este 20 de febrero a través de YouTube y Twitch, con una propuesta que busca diferenciarse de los formatos tradicionales de radio y televisión.