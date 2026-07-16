¿SANCIÓN POR LA BANDERA DE MALVINAS?

La imagen de los jugadores de la Selección Argentina junto a una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” dio la vuelta al mundo tras el partido ante Inglaterra.

Ahora, la FIFA analiza si hubo una infracción al reglamento y la AFA podría enfrentar consecuencias por lo ocurrido.

Además, existe un antecedente que vuelve a poner el foco sobre este tipo de manifestaciones en competencias internacionales.

¿Qué dice el reglamento y qué podría pasar con la Selección? Te lo contamos en el video.