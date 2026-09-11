Santa Cruz avanza en un proyecto de ley provincial de salud mental

En el marco del Día Internacional de Prevención del Suicidio, Rubén Fernández, secretario de Políticas de Derechos Humanos de Santa Cruz, señaló la preocupación por los índices de suicidio y destacó que la provincia pasó de ocupar el primer lugar en 2009 al cuarto lugar en la actualidad.

Fernández contó que desde hace tres meses trabajan en un borrador de una ley provincial de salud mental, con la participación de la UNPA, fundaciones y organizaciones no gubernamentales.

El objetivo es contar con una ley integral para toda la provincia que permita seguir garantizando derechos y fortalecer el acompañamiento a quienes atraviesan situaciones vinculadas con la salud mental.

También destacó la importancia de facilitar el acceso a líneas de ayuda y de generar espacios donde las personas puedan expresar lo que sienten. “Es fundamental poder hablar”, sostuvo, al remarcar que uno de los principales obstáculos sigue siendo el prejuicio y el temor al qué dirán.