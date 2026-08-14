Santa Cruz avanza en una nueva ley electoral: boleta única, PASO y paridad de género

La Cámara de Diputados de Santa Cruz comenzó a debatir una nueva ley electoral luego del vencimiento de la normativa transitoria tras la eliminación de la ley de lemas. El diputado provincial Pedro Muñoz, del ARI y Coalición Cívica, explicó los principales puntos que surgieron en la comisión extraordinaria de Asuntos Constitucionales.

Uno de los consensos iniciales es avanzar con la boleta única de papel, aunque todavía se debate si incluirá todas las categorías en una misma boleta y si tendrá un casillero de “boleta completa”. También existe un amplio acuerdo entre distintos proyectos para mantener las PASO.

Muñoz señaló además que hay consenso en avanzar con debates públicos obligatorios, aunque resta definir en qué categorías se aplicarían. Sobre la paridad de género, planteó mantenerla y propuso que, ante una vacante, pueda asumir el segundo candidato de la lista respetando el resultado del voto ciudadano.

“Mayormente hay una idea de que sea boleta única de papel”, explicó Muñoz durante la entrevista.

El debate continuará en próximas reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se abordarán los detalles de la futura normativa electoral provincial.