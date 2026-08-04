Santa Cruz celebra el Día del Escritor Santacruceño en homenaje a Héctor Rodolfo Peña

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Cada 4 de agosto, Santa Cruz celebra el Día del Escritor Santacruceño en homenaje a Héctor Rodolfo Peña, uno de los autores más importantes de la literatura patagónica. Oriundo de Río Gallegos, fue mucho más que escritor y también estuvo al frente de la Dirección de Cultura y de Radio Provincia.

Reconocido por sus numerosos premios, fue uno de los primeros en llevar la ciencia ficción a la literatura regional y retrató como pocos las costumbres del sur.

Desde La Opinión Austral celebramos a Héctor Rodolfo Peña y a quienes continúan escribiendo la historia de nuestra tierra.

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