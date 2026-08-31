Santa Cruz creó el Colegio Profesional de Enfermería

En el marco de la reciente aprobación legislativa para la creación del Colegio Profesional de Enfermería en Santa Cruz, la especialista Celia Soza, directora de la carrera de enfermería en la Unidad Académica San Julián de la UNPA, detalló los alcances, la importancia y los pasos inmediatos que contempla la nueva normativa.

La referente explicó que la institución permitirá una regulación integral de la praxis profesional y promoverá la formación continua, orientada a que los trabajadores alcancen el nivel de licenciatura para acceder a posgrados. Al respecto, remarcó: “es como un control que se realiza al matricular. Esta matriculación actualmente la estaba haciendo el ministerio, pero el ministerio controla el título y te otorga una matrícula y hasta ahí”.

Sobre el cronograma institucional tras la aprobación de la ley, Soza precisó que restan etapas organizativas clave: “tenemos que esperar ahora que se promulgue. A partir de ahí vamos a tener 120 días para convocar asamblea”. Durante dicho periodo, se trabajará en la elaboración del estatuto, la posterior convocatoria a elecciones de autoridades y la coordinación con el Ministerio de Salud para el traspaso de las matrículas vigentes.

Asimismo, la entrevistada confirmó que el colegio tendrá su sede física en la localidad de Puerto San Julián, argumentando su posición geográfica equidistante entre el norte y el sur de la provincia, y garantizó que el proceso de transición no afectará la continuidad laboral de ningún profesional en ejercicio.