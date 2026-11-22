¡Santa Cruz cumple 70 años de historia!

El 22 de noviembre de 1956 se estableció oficialmente el nombre de provincia de Santa Cruz. Así comenzó una nueva etapa institucional para nuestra tierra, que hasta entonces había sido territorio nacional.

Pero hay un dato curioso: antes de llamarse Santa Cruz, este territorio formó parte de un proyecto llamado provincia de Patagonia.

El camino hacia la autonomía provincial continuó con la sanción de nuestra primera Constitución en 1957 y las primeras elecciones provinciales en 1958.

Hoy celebramos siete décadas de identidad, crecimiento y transformación. Recordamos a quienes construyeron nuestra historia y dieron forma a esta provincia que nos une.

70 años de historia, miles de historias y un mismo lugar: ¡Santa Cruz!