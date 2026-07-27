Santa Cruz en la Expo Rural: Claudio Vidal y parte de su gabinete hablaron del desarrollo provincial

En La Mañana de LU12 se compartió parte de la amplia cobertura exclusiva de La Opinión Austral durante la 138° Expo de la Sociedad Rural. En una entrevista exclusiva, el Gobernador y parte de su gabinete analizaron la participación santacruceña y la situación de la provincia en la actualidad.

Claudio Vidal destacó la participación de Santa Cruz en la muestra y aseguró que “esto genera posibilidades, esto genera empleo”, en el marco de la estrategia para fortalecer la producción y el desarrollo provincial.

También participaron la ministra Nadia Ricci, que puso el foco en la transformación del Estado y el impulso al sector privado, el presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sivori, quien remarcó los avances alcanzados en pocos meses y los cambios que implica para Santa Cruz.

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