¡Santa Cruz FC es campeón de la Primera C! Una conquista con sabor a familia

Santa Cruz FC se consagró campeón de la Primera C de la Liga de Fútbol de los Barrios tras golear 7 a 0 a Cachorros. Luego de 27 fechas, el equipo alcanzó el objetivo y aseguró su lugar en una categoría superior.

Detrás del título hay meses de entrenamiento, sacrificio y compromiso. Bajo la conducción de Matías Montesino y Roy Vega, el plantel comenzó a trabajar el 25 de enero y construyó una campaña basada en el esfuerzo colectivo.

“Santa Cruz es una familia”, resumió Carlos Herrera. La unión del grupo, el acompañamiento de las familias y el compromiso de cada jugador fueron claves para alcanzar la conquista.

La celebración tuvo lugar en la cancha Enrique Pino, donde también se reconoció a Ahoniken, subcampeón del torneo.

Esta vez, el esfuerzo tuvo premio: Santa Cruz FC gritó campeón y escribió una nueva página en el fútbol de los barrios.