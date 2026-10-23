Santa Cruz firmó la concesión de Alianza Petrolera: inversión millonaria y tecnología inédita

El gobernador Claudio Vidal encabezó la firma del contrato con Alianza Petrolera Argentina S.A. para la concesión del área hidrocarburífera Sur Río Deseado Este, formalizada en las instalaciones de Santa Cruz Puede SAU mediante el Decreto Provincial N.º 969/26. Del encuentro participaron el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y el vicepresidente de Alianza Petrolera Argentina, Pedro Martínez Cereijo. El proyecto representa una oferta económica superior a los USD 10 millones y contempla un programa de exploración con la perforación de tres pozos: dos durante el primer período y uno en el segundo. Además, incluye la incorporación de tecnología canadiense de perfiliación y perforación multilateral por parte de SurCana Energy Inc., un sistema inédito en el país que lleva más de 10 años aplicándose en Canadá y que permite abrir múltiples ramas horizontales desde un tronco principal para multiplicar el volumen de extracción.

El inicio de las perforaciones está previsto para el primer semestre de 2027 y proyecta la generación de más de 90 puestos de trabajo directos e indirectos, contemplando la adaptación de un equipo de perforación local y la capacitación de trabajadores. Al respecto, Vidal destacó que “hoy estamos firmando la concesión de estas áreas convencidos de que es el camino de la recuperación de la actividad petrolera con nueva tecnología”, remarcando la prioridad en la contratación de mano de obra y proveedores locales, especialmente para quienes perdieron sus empleos tras la salida de YPF de las áreas convencionales. Por su parte, Martínez Cereijo valoró el trabajo técnico articulado y recordó la propuesta inicial manifestando que “les comentábamos acerca de este proyecto que parecía un poco fantástico, es decir, en un área que nunca había producido prácticamente, con ratios de producción muy bajos, antieconómica, plantear llevarlos a estos valores de producción con un sueño, con una idea que la traíamos desde Canadá”, concluyendo que la concreción de la firma representa el resultado de un extenso proceso administrativo y profesional.