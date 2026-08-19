Santa Cruz impulsa un régimen para tierras ociosas y soberanía productiva

En Santa Cruz se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para crear un Régimen Provincial de Soberanía Productiva, Desarrollo Rural y Acceso a la Tierra, con el objetivo de fortalecer la producción local, promover el uso sustentable de tierras rurales y avanzar hacia la soberanía alimentaria.

La iniciativa, firmada por Segundo Santana, Luis Gallardo, Pedro Muñoz y Claudia Barrientos, propone un programa provincial de relevamiento productivo de tierras rurales para identificar el estado de los establecimientos agropecuarios, su nivel de utilización y detectar tierras improductivas o subutilizadas.

El proyecto también prevé un registro provincial de tierras productivas y ociosas, un plan de reactivación productiva, un banco provincial de tierras productivas y un programa de beneficios para familias, productores, cooperativas, pymes y emprendedores con proyectos viables. Entre las prioridades se destacan las iniciativas que generen empleo, produzcan alimentos para el mercado provincial, incorporen valor agregado y favorezcan el arraigo territorial.

Durante la entrevista también se analizó la posibilidad de expropiación contemplada en el proyecto y las distintas posturas políticas que genera la iniciativa.

En paralelo, se abordaron los emprendimientos en el predio de Santa Cruz Puede SAU, sobre la Ruta 3, donde funcionan proyectos productivos como fabricación de puertas, muebles, varillas para el campo y viviendas modulares.

Además, se inauguraron invernaderos hidropónicos para la producción de hojas verdes. En ese contexto, el gobernador Claudio Vidal afirmó: “Si viésemos la cantidad de camiones que están llegando con lechugas, con apio, con plantas, con hojas verdes (…) nos daríamos cuenta de que eso también lo podemos producir acá”.

El predio también sumará producción de alimento balanceado, un mercado concentrador con venta minorista diaria y un bodegón comedor destinado a trabajadores, camioneros y vecinos, con productos locales.

Vidal también señaló: “Cuando tomamos la decisión de reconstruir este lugar entendimos que la forma de mostrar esto era con trabajo, con producción”.

La entrevista incluye además el debate sobre el rol del Estado en la producción, la industrialización y el abastecimiento de alimentos en la provincia.