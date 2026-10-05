Santa Cruz lanzó Octubre Rosa: “Todos nos unimos para poder dar respuesta”

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La ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, dialogó con La Opinión Austral y otros medios de Río Gallegos tras la presentación de Octubre Rosa Santa Cruz, en el marco del Programa Provincial de Prevención y Detección Temprana del Cáncer de Mama.

La propuesta busca fortalecer las acciones de promoción de la salud, prevención y detección temprana, además de facilitar el acceso oportuno al diagnóstico. También apunta a recuperar controles pendientes y profundizar la articulación entre los distintos niveles de atención del sistema sanitario provincial.