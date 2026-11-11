Santa Cruz presente ante el papa León XIV: Santino Lujea representó a la Patagonia

El joven de Las Heras participó del encuentro nacional de jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Como representante de la Patagonia, presentó el coirón en el altar colectivo que reunió símbolos de las distintas regiones del país, compartiendo su significado como expresión de la fortaleza y el arraigo de las familias patagónicas.

La jornada también permitió conocer y reflexionar sobre las distintas realidades de las juventudes argentinas. Mientras Santino compartía el significado del coirón, la delegación santacruceña lo acompañó con emoción y aliento desde el público.

Seguí toda la cobertura de La Opinión Austral desde Buenos Aires. Nuestros periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina y te cuentan todos los detalles de este encuentro multitudinario con los jóvenes.