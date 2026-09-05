Santa Cruz Puede negocia con Autofarma para absorber personal y garantizar remedios

Durante el bloque de análisis periodístico, se abordó la novedad publicada por La Opinión Austral sobre las negociaciones en curso entre la empresa de participación estatal Santa Cruz Puede SAU y el grupo empresario de Autofarma. El objetivo principal de las conversaciones es preservar los puestos de trabajo y garantizar el suministro de medicamentos tras la crisis que atraviesa la cadena de farmacias.

En la discusión, se explicaron las causas del conflicto de Autofarma, señalando la abultada deuda que la obra social estatal de Tierra del Fuego mantiene con la firma, sumada a las dificultades económicas que venía arrastrando. Además, se detalló la situación de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo y la posibilidad de que aquellos que enviaron telegramas de despido puedan rever su decisión si se concreta la absorción de personal.

Por último, los conductores debatieron sobre el rol de Santa Cruz Puede SAU y la controversia que genera en los sectores comerciales locales por presunta competencia desleal. Asimismo, plantearon su preocupación por la estabilidad laboral a largo plazo de los empleados ante un hipotético cambio de gestión política en la provincia que pudiera limitar o derogar la ley de creación de la empresa estatal.