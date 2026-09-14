Santa Cruz rechazó el pliego del juez Carlos Albarracín en la Cámara Criminal de Río Gallegos

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz rechazó el pliego enviado por el Poder Ejecutivo para designar al magistrado Carlos Albarracín en la Cámara en lo Criminal de Río Gallegos. La propuesta impulsada por el gobernador Claudio Vidal terminó archivada tras una votación de 13 votos en contra y 10 a favor, por lo que el pliego fue devuelto al Ejecutivo provincial.

Albarracín, quien asumió como juez de instrucción de El Calafate el 1 de septiembre de 2025 y llevaba poco más de un año en dicho cargo, había quedado en el centro de la controversia pública tras el cruce político entre el mandatario provincial y el diputado Daniel Peralta. La votación reflejó cambios en las mayorías del recinto: al rechazo del bloque Unión por la Patria —integrado por Eloy Chazú, Carlos Godoy, Carlos Santi, Karina Nieto, Rocío García, Agostina Mora y Lorena Ponce— se sumaron los legisladores Alfredo Martínez Alfaro y Piero Boffi (expedientes del bloque oficialista), Javier Jara, el diputado Daniel Peralta y la legisladora de Por Santa Cruz, Claudia Barrientos. En contraposición, respaldaron la iniciativa los integrantes del bloque oficialista junto al diputado calafateño Carlos Alegría.