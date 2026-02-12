Santa Cruz se movilizó contra la reforma laboral

El Frente Sindical de Santa Cruz encabezó una masiva jornada de paro y movilización en Río Gallegos en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado a nivel nacional. Gremios estatales y privados, jubilados, docentes, trabajadores de la salud, del Correo, Vialidad, Judiciales, Comercio, Camioneros, ATE, ADOSAC, la CGT, CTA y centros de estudiantes confluyeron en el mástil mayor y marcharon hasta Casa de Gobierno. La convocatoria logró reunir a sectores que hacía años no coincidían en una acción conjunta, con un mensaje unificado: defensa de los derechos laborales y apertura urgente de paritarias.

🗣️ Durante el acto central, los referentes sindicales advirtieron que la reforma implicaría precarización, pérdida de derechos históricos y debilitamiento de las cajas previsionales y de servicios sociales. También rechazaron el congelamiento salarial en un contexto de inflación y reclamaron representación legislativa en defensa de los trabajadores santacruceños. Mientras el Senado debatía el proyecto, en las calles el movimiento obrero provincial expresó un contundente “no” a las medidas que, aseguran, afectan el empleo y el poder adquisitivo.

