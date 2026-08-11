Santiago Aberastain destacó la reconstrucción del muelle de Puerto Deseado: “Hoy es una realidad”

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El diputado provincial por Puerto Deseado, Santiago Aberastain, habló con La Opinión Austral tras la apertura de ofertas para la reconstrucción del muelle de la localidad.

Aberastain destacó que cuatro empresas se presentaron a la licitación para una obra que permitirá recuperar cerca de 140 metros de frente de amarre actualmente inoperativos.

El legislador remarcó que la obra es esperada desde hace más de 20 años y que permitirá aumentar la capacidad operativa del puerto, generar empleo y fortalecer la actividad pesquera y logística.

También planteó la posibilidad de transformar a Puerto Deseado en un centro logístico para Santa Cruz y ampliar sus actividades más allá de la pesca, incluyendo proyectos vinculados al turismo de cruceros y otras operaciones.

Además, aseguró que se buscará priorizar a los proveedores y trabajadores locales durante la ejecución de los trabajos.