Santiago Aberastain valoró la recuperación portuaria de Puerto Deseado

Tras el acto desarrollado en Casa de Gobierno, el diputado provincial Santiago Aberastain conversó con la prensa local y resaltó la importancia de la obra que permitirá recuperar 140 metros de frente de amarre y ampliar la capacidad operativa de la terminal.

“Es un puerto que podemos salir a vender al mundo, no solo para la pesca, sino para calquier actividad de logística, y empezar a trabajar en ese anhelo histórico de que Deseado sea un centro logístico para la provincia y el mundo”, dijo.