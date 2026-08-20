Santilli en el Council of the Americas: “Sin orden macroeconómico no hay crecimiento”

Durante la 23° edición del Council of the Americas en Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, compartió definiciones sobre el plano económico y financiero actual. El funcionario subrayó los intercambios mantenidos con el ministro de Economía, Luis Caputo, y analizó los avances logrados tras las medidas implementadas en el sistema financiero. En sus declaraciones, indicó que la mora logró frenarse y destacó el rol de las reestructuraciones financieras para aliviar la coyuntura del sector productivo y bancario.

Seguí todos los detalles del encuentro de la mano de las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer en la cobertura exclusiva de La Opinión Austral.