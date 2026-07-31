Se amplía la búsqueda de César Aguilar en Río Gallegos

Tiene 58 años, una vida dedicada al trabajo y un perfil reservado. Desde la madrugada del lunes no se sabe nada de César Agustín Aguilar Pérez, cuya desaparición mantiene en vilo a su familia, amigos y a toda la comunidad de Río Gallegos. Los rastrillajes continúan en distintos sectores, especialmente en la costanera y la ría, mientras las autoridades intensifican las tareas para dar con su paradero.

César trabajó durante años en la construcción y actualmente integraba una cooperativa de limpieza que presta servicios en el Hospital Regional Río Gallegos. La investigación logró reconstruir parte de su recorrido mediante cámaras de seguridad y confirmó que salió de su casa llevando únicamente su teléfono celular, que permanece apagado desde esa misma madrugada. Cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo debe ser comunicada de inmediato a la Policía de Santa Cruz o al 911.