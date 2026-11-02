Se conoció el audio del VAR por la expulsión de Montiel

La Liga Profesional difundió las conversaciones entre los árbitros durante la jugada que terminó con la expulsión de Gonzalo Montiel en el triunfo de Boca por 1-0 ante River en La Bombonera.

El lateral del Millonario recibió la tarjeta roja directa tras un planchazo sobre el tobillo de Lautaro Blanco. A diferencia de la expulsión de Martínez Quarta, en esta oportunidad el VAR respaldó la decisión inicial de Nicolás Ramírez y no solicitó una revisión.

“Bien Nico, para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo. Impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta. Pudo provocar lesión”, expresó Gastón Suárez, desde el AVAR.

Por su parte, Silvio Trucco agregó que hubo contacto con los tapones en la zona del tobillo y una torsión de la articulación, antes de confirmar la expulsión.

Tras el partido, Montiel cuestionó el arbitraje: “El árbitro nos condicionó”. También reclamó dos supuestos penales sobre Otamendi y sostuvo que no recibió explicaciones durante el encuentro.