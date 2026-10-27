Se cumplen 16 años del fallecimiento del Néstor Carlos Kirchner

Nacido en Río Gallegos, fue intendente, gobernador de Santa Cruz y presidente de la Nación. Desde sus comienzos en la militancia política hasta su llegada a la Casa Rosada, construyó una trayectoria que marcó la historia argentina.

Asumió la Presidencia el 25 de mayo de 2003 con una promesa: “Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además que seamos un país más justo”.

Durante su gobierno, impulsó la recuperación económica, la baja del desempleo, la renegociación de la deuda externa y la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad.

El 27 de octubre de 2010, su muerte conmocionó al país. Miles de personas acompañaron su despedida en Río Gallegos, la ciudad desde la que había comenzado su camino político.

A 16 años de aquel día, su figura continúa generando adhesiones y cuestionamientos, pero permanece como protagonista de una etapa clave de la historia argentina.