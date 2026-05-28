Se cumplen 44 años de la muerte del héroe santacruceño José Honorio Ortega

José Honorio Ortega, único santacruceño caído en combate en la Guerra de Malvinas, tenía apenas 18 años cuando murió el 28 de mayo de 1982 durante el Combate de Pradera del Ganso. Nacido en Río Gallegos, integró el Regimiento de Infantería 25 y fue destacado para participar de las operaciones militares en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

🇦🇷 A 44 años de su muerte, su memoria continúa viva en Santa Cruz y en todo el país. Este jueves al mediodía, la Asociación Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas “Soldado José Honorio Ortega” realizará un acto homenaje en las instalaciones del Rotary Club de Río Gallegos, debido a las condiciones climáticas adversas. Su historia representa el valor, el compromiso y el sacrificio de quienes dieron la vida por la Patria.