Se cumplen seis años del brutal femicidio de Jesica Minaglia

A seis años del femicidio que conmocionó a Santa Cruz, se recuerda el crimen de la docente Jésica Minaglia, asesinada entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 2020 en Comandante Luis Piedra Buena. El hecho fue cometido por su expareja, Pablo Núñez, entonces policía provincial, en un contexto previo de hostigamiento y violencia que había sido advertido incluso por la víctima en un audio clave incorporado a la causa.

⚖️ La investigación fue caratulada desde el inicio como femicidio y concluyó con la condena a prisión perpetua para Pablo Núñez por homicidio doblemente agravado. En noviembre del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz rechazó los planteos de nulidad y ratificó la sentencia, consolidando un fallo que fue sostenido durante años por el reclamo de justicia de la familia y de toda la comunidad.