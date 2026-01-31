Se despidió Luís “Angelito Negro” González, un histórico de YCRT

Luis “Angelito Negro” González culminó su trayectoria laboral luego de más de cuatro décadas de servicio en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, firmando oficialmente su licencia de jubilación el 25 de enero de 2026.

Desarrolló gran parte de su carrera en Punta Loyola, donde trabajó en la recepción del carbón proveniente de Río Turbio y en las tareas de embarque, formando parte de un eslabón clave de la actividad productiva.

A lo largo de su vida laboral se desempeñó como delegado sindical, siendo reconocido por compañeros y excompañeros por su compromiso, la defensa de la empresa y el acompañamiento permanente a los trabajadores.

Como referente sindical, mantuvo viva la memoria de los 14 mineros fallecidos en la tragedia de 2004 y fue una de las voces activas en el reclamo por los derechos de jubilados y retirados de YCRT.

Con su jubilación, se cierra una etapa marcada por el trabajo sostenido, la pertenencia y el respeto de quienes compartieron años junto a él.

