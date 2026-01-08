Se hizo pasar por cliente e intentó abusar de la empleada de una mueblería en Rosario

El delincuente, identificado como Josué Alexis Urquia (32), atacó brutalmente a una joven empleada en un local de muebles del barrio Echesortu e intentó abusar de ella. Al no lograr su cometido, la golpeó salvajemente y le robó el celular antes de escapar. El hecho ocurrió el 30 de diciembre y quedó registrado por las cámaras del comercio.

Días después fue detenido en Córdoba mientras cometía otro robo. La Fiscalía confirmó que el acusado tiene un amplio prontuario con causas en Santa Cruz, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes, entre otras provincias.

La víctima, Luz, habló antes de conocerse la detención y expresó: “Hasta que no lo agarren no voy a estar tranquila. Es un peligro que esté suelto”. Además, aseguró que el agresor no quería robar, sino atacarla sexualmente.

Ahora se gestionan los trámites para su traslado a Rosario, donde será imputado por intento de abuso y robo agravado.