Se inauguró el Mercado Concentrador Patagónico en Santa Cruz

En el predio de Santa Cruz Puede se inaugurará el Mercado Concentrador Patagónico, un centro de distribución de frutas y verduras impulsado por la gestión de Claudio Vidal que abastecerá en una primera etapa a Río Gallegos y luego al resto de la provincia.

El proyecto se gestionó en un plazo de 36 días por orden del gobernador con el objetivo de llevar productos de calidad y a bajo costo a verdulerías, minimercados y supermercados para beneficiar a los vecinos.

El modelo replicará el funcionamiento del Mercado Central de Buenos Aires enfocado en mayoristas, aclarando que no se busca competir con la verdulería de barrio, aunque abrirá sus puertas al consumidor final los días sábados.

Los productores locales contarán con un espacio asignado de forma gratuita dentro del predio, donde además podrán realizar rondas de negocios con productores del norte del país para ofrecer sus productos.