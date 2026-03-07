Se inauguró el mural en homenaje a Eliana Krawczyk en Río Gallegos

Este sábado 7 a las 11 de la mañana se inauguró en Río Gallegos un mural dedicado a Eliana Krawczyk, jefa de armas del submarino ARA San Juan y la única mujer entre los 44 tripulantes de la embarcación que implosionó el 15 de noviembre de 2017.

El acto fue impulsado por Víctor Burgos, vecino de la ciudad que desde hace años realiza distintas iniciativas para mantener viva la memoria de los submarinistas fallecidos en aquella tragedia.

A pesar del frío en la capital santacruceña, vecinos, integrantes del grupo de ayuda mutua Buen Día Vida, personal de fuerzas armadas, grupos femeninos de ciclistas y funcionarios provinciales acompañaron el breve pero emotivo homenaje. La actividad se realizó pocos días después de la fecha en la que Krawczyk habría cumplido años, el 5 de marzo.

Eliana Krawczyk fue la primera oficial submarinista de Argentina y de toda Latinoamérica, un camino que abrió nuevas posibilidades para las mujeres dentro de la Armada.

Durante el homenaje se destacó que recordar su historia también implica reafirmar el compromiso con una sociedad donde cada mujer pueda elegir su camino, desarrollar su vocación y ocupar los espacios que desee con igualdad y respeto.