Se incendió por segunda vez una vivienda en Río Gallegos: investigan un ataque intencional

Una vivienda de Río Gallegos fue incendiada por segunda vez en menos de un mes y la Justicia investiga si se trata de un ataque deliberado vinculado a un conflicto previo.

El hecho ocurrió este domingo por la mañana en una casa ubicada sobre calle José Ingenieros al 1900. Pericias confirmaron que el fuego fue provocado de manera intencional mediante llama directa sobre materiales combustibles.

Un dato clave: la propiedad no tenía luz, gas ni moradores, lo que refuerza la hipótesis de que no se trató de un accidente.

El antecedente agrava el caso. El pasado 20 de marzo, la misma vivienda ya había sido destruida por un incendio total. En ese momento, el propietario denunció amenazas previas e incluso dijo tener identificados a posibles responsables.

Ahora, los investigadores buscan cámaras de seguridad en la zona y analizan si existe una conexión directa entre aquellos mensajes y este nuevo ataque.