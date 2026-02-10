Se incendió un camión con un auto del Turismo Carretera que iba a El Calafate

Un voraz incendio destruyó un camión que trasladaba el Ford Mustang del piloto Nicolás Trosset, del equipo Savino Sport, camino a El Calafate para la primera fecha del Turismo Carretera 2026.

El hecho ocurrió en cercanías de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro. Las llamas se propagaron con rapidez y provocaron la destrucción total tanto del vehículo de competencia como del equipamiento del equipo.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas. El impacto fue únicamente material, aunque significó un duro golpe para el equipo en la previa del inicio de la temporada.

Tras el incendio, Trosset expresó en sus redes el dolor por la pérdida y destacó el esfuerzo y la dedicación detrás del proyecto deportivo, asegurando que seguirán adelante “como buen apasionado del automovilismo y del TC”.