CAMIÓN EN LLAMAS EN LA RUTA NACIONAL 40 ENTRE EL CALAFATE Y EL CHALTÉN
El impactante incendio de un camión generó preocupación y un amplio operativo de emergencia en uno de los tramos más transitados de la Patagonia, entre El Calafate y El Chaltén.
El siniestro se registró durante la tarde de este jueves sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del puesto La Irene, donde el vehículo quedó envuelto en llamas. El foco ígneo se concentró en la zona de carga y avanzó con rapidez, generando columnas de humo visibles a gran distancia.
Bomberos y personal policial trabajaron intensamente para controlar el fuego, asegurar el perímetro y evitar su propagación hacia los pastizales cercanos.
No se confirmaron las causas del incendio ni si hubo personas lesionadas.
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