Se incendió un camión en la Ruta 40 camino a El Chaltén

CAMIÓN EN LLAMAS EN LA RUTA NACIONAL 40 ENTRE EL CALAFATE Y EL CHALTÉN

El impactante incendio de un camión generó preocupación y un amplio operativo de emergencia en uno de los tramos más transitados de la Patagonia, entre El Calafate y El Chaltén.

El siniestro se registró durante la tarde de este jueves sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del puesto La Irene, donde el vehículo quedó envuelto en llamas. El foco ígneo se concentró en la zona de carga y avanzó con rapidez, generando columnas de humo visibles a gran distancia.

Bomberos y personal policial trabajaron intensamente para controlar el fuego, asegurar el perímetro y evitar su propagación hacia los pastizales cercanos.

No se confirmaron las causas del incendio ni si hubo personas lesionadas.