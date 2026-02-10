Se incendiaron 22 autos en el corralón municipal de Río Gallegos

Un incendio intencional destruyó 22 vehículos fuera de circulación en el Corralón Municipal de Río Gallegos durante la noche del lunes. El fuego se desató cerca de la medianoche y demandó un operativo con dos dotaciones de Bomberos para lograr su control total.

Los rodados afectados estaban destinados a compactación y algunos permanecían en el predio desde hacía más de 15 años. Desde el Municipio aclararon que no se trató de autos secuestrados, ya que esos se encuentran en un sector diferenciado, con iluminación y medidas de seguridad específicas.

Las cámaras de seguridad fueron clave para esclarecer el hecho: las imágenes registraron el ingreso de un individuo caminando desde la zona del Autódromo y permitieron reconstruir la secuencia, material que ya forma parte de la denuncia realizada por la Municipalidad.

Tras el incendio, se realizaron las denuncias correspondientes y se aguardan los resultados de las pericias para avanzar en la investigación e identificar al responsable. En el lugar estuvieron presentes autoridades municipales que constataron que el fuego estuviera completamente extinguido.