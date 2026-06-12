¡Se viene Mateando con Carlos 2026!

Llega una nueva temporada del ciclo de entrevistas del Grupo La Opinión Austral, conducido por Carlos Zapico.

Tras el éxito alcanzado en 2025, la propuesta suma nuevos desafíos. Además de las historias y experiencias de referentes del automovilismo, el reconocido periodista deportivo santacruceño dialogará con destacados deportistas de Río Gallegos y distintos puntos de la región.

Historias de vida, anécdotas, emociones y el deporte como protagonista en encuentros únicos para compartir.

¡Te invitamos a acompañarnos y disfrutar de una nueva ronda de mates junto a grandes figuras!